Beşiktaş'tan Anton Miranchuk açıklaması! 'Hayır doğru değil ancak...'
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Lokomotiv Moskova forması giyen Anton Miranchuk'un listelerinde olduğunu söyledi.
Player Alanı
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Rus basınına transfer için konuştu.
Aybaba, basında adı geçen Lokomotiv Moskova forması giyen Anton Miranchuk'un listelerinde yer alan isimlerden biri olduğunu söyledi.
Samet Aybaba, "Anton Miranchuk Beşiktaş'a transfer oluyor mu?" şeklinde gelen soruya, "Hayır bu doğru değil ancak listemizde yer alıyor" diye cevap verdi.
28 yaşındaki Miranchuk, bu sezon Lokomotiv Moskova'da 24 maça çıkarken 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
On numarada ve kanatlarda forma giyen Miranchuk'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
- 'İhanetin bedeli'
- CHP'den Akşener'e jet yanıt!
- O öğretmen kovuldu!
- 5 bölüm bile sürmedi: İddialı dizi için final kararı
- 'Hadi bütün her yeri alın'
- Emekli maaşındaki ‘oyunu’ ifşa etti
- İran, Pakistan'a füze fırlattı!
- İşte yeni emekli maaşları...
- Açgözlü, kibirli sorumsuz