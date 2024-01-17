Beşiktaş'tan Anton Miranchuk açıklaması! 'Hayır doğru değil ancak...'

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Lokomotiv Moskova forması giyen Anton Miranchuk'un listelerinde olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 20:51
Beşiktaş'tan Anton Miranchuk açıklaması! 'Hayır doğru değil ancak...'
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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Rus basınına transfer için konuştu.

Aybaba, basında adı geçen Lokomotiv Moskova forması giyen Anton Miranchuk'un listelerinde yer alan isimlerden biri olduğunu söyledi.

Samet Aybaba, "Anton Miranchuk Beşiktaş'a transfer oluyor mu?" şeklinde gelen soruya, "Hayır bu doğru değil ancak listemizde yer alıyor" diye cevap verdi.

28 yaşındaki Miranchuk, bu sezon Lokomotiv Moskova'da 24 maça çıkarken 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

On numarada ve kanatlarda forma giyen Miranchuk'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.


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