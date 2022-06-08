Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida ve Cyle Larin, İtalya biletlerini aldı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat futbolcu Domagoj Vida ve Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in, İtalya Ligi'ne (Serie A) gideceği iddia edildi.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdiği için yollarını ayıran Hırvat savunmacı Domagoj Vida ile Kanadalı golcü Cyle Larin'in yeni adresi belli oluyor.
Sporx'in haberine göre, iki futbolcunun Serie A ekiplerinden taliplerinin olduğu öğrenildi. Hırvat stoper Vida için Napoli'nin devrede olduğu belirtildi. Larin için ise Fiorentina'nın temaslara başladığı ileri sürüldü.
İki futbolcunun geleceği, önümüzdeki günlerde belli olacak.
BEŞİKTAŞ'A AYNI SEZONDA GELMİŞLERDİ
Domagoj Vida, 2018 yılının ocak ayında Dinamo Kiev'den Beşiktaş'a transfer olmuştu. Vida, geçen sezon 31 resmi maçta Beşiktaş formasını giydi.
Vida ile aynı zamanda Beşiktaş'a transfer olan Larin ise siyah-beyazlı formayla 109 maça çıkıp 39 gol attı ve 9 asist yaptı.
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