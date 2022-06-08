Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli sinemalarda
Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'un yolculuğu sezon başından beri an be an kayıt altına alınırken, tarihi belgeselin Ekim ayında sinemalarda olması planlanıyor.
Bordo-mavililerin tarihi şampiyonluğu belgesel oluyor.
Sezon başındaki hazırlık kampından itibaren Bordo-mavili kulübün medya ekibi doğal bir kurguda görüntüleri çekerken, yüzlerce saatlik içeriğin montaj aşamasında olduğu öğrenildi. Fanatik'in haberine göre, unutulmayacak belgeselin ekim ayı gibi sinemalarda gösterime çıkması bekleniyor. Ayrıca pek çok dijital platform da belgesele ilgi gösteriyor.
İşin başında Trabzonspor Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Medya İletişim Sorumlusu Serdar Ekrem Şirin bulunurken, kusursuz bir öykünün ortaya çıkması adına yoğun şekilde çalışmalar sürüyor.
YÜZLERCE SAATLİK GÖRÜNTÜ
Yüzlerce saatlik görüntülerde; devre arası konuşmaları, soyunma odasında yaşananlar, deplasman yolculukları, taraftar öyküleri ve şampiyonluk kutlamalarının perde arkası yer alıyor.
Sezon boyunca pek çok kamerayla kayıt altına alınan ve hiçbir yerde yayınlanmamış görüntülere, yeni sezon kampından da eklemeler yapılacak.
Kulübün sosyal medya hesaplarından kısa videolar halinde paylaştığı 'Zafer Yolu' serisinden tamamen farklı olacak şampiyonluk belgeselinin yönetmenliğini Bedran Güzel yapıyor.
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