Beşiktaş’tan ayrılan golcü artık Sarı-Lacivertlilerde

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun’u transfer etti. Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi biten ve beklemesine rağmen Beşiktaş’tan “yeni sezon planlamasında olmadığı” gerekçesiyle teklif almayan 33 yaşındaki golcüye F.Bahçe talip oldu. Dün milli futbolcu ve menajeriyle görüşen Sarı-Lacivertliler, transfer şartlarında anlaştı. Cenk Tosun’la 2 yıllığına anlaşma sağlandığı, tecrübeli golcünün imza parası dahil yıllık maliyetinin 2 milyon Avro’nun biraz üzerinde olacağı öğrenildi. Tosun’un bugün resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor. Fenerbahçe’de, teknik direktör Mourinho’nun forvet transferinde ilk sırada yer alan Sevilla’nın golcüsü Youssef En-Nesyri ile de görüşmelerinin olumlu ilerlediği öğrenildi.