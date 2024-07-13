Beşiktaş’tan ayrılan golcü artık Sarı-Lacivertlilerde
Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi biten ve beklemesine rağmen Beşiktaş’tan “yeni sezon planlamasında olmadığı” gerekçesiyle teklif almayan 33 yaşındaki golcüye F.Bahçe talip oldu.
Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun’u transfer etti. Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi biten ve beklemesine rağmen Beşiktaş’tan “yeni sezon planlamasında olmadığı” gerekçesiyle teklif almayan 33 yaşındaki golcüye F.Bahçe talip oldu. Dün milli futbolcu ve menajeriyle görüşen Sarı-Lacivertliler, transfer şartlarında anlaştı. Cenk Tosun’la 2 yıllığına anlaşma sağlandığı, tecrübeli golcünün imza parası dahil yıllık maliyetinin 2 milyon Avro’nun biraz üzerinde olacağı öğrenildi. Tosun’un bugün resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor. Fenerbahçe’de, teknik direktör Mourinho’nun forvet transferinde ilk sırada yer alan Sevilla’nın golcüsü Youssef En-Nesyri ile de görüşmelerinin olumlu ilerlediği öğrenildi.
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