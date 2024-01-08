Beşiktaş'tan ayrılmıştı: Bailly yine sakatlandı!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:16

Güncelleme: 08.01.2024 - 09:16

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklarla gündem olan Eric Bailly, Siyah-beyazlı ekipten transfer olduğu Villarreal'de de sakatlıklardan kurtulamıyor.

29 yaşındaki futbolcu, takımının İspanya Kral Kupası'nda karşılaştığı Unionistas karşılaşmasında 69. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

4 AYDA YEDİNCİ SAKATLIK

Tecrübeli oyuncu, Villarreal formasıyla da yaşadığın sakatlığın ardından dört ayda yedinci sakatlığını yaşadı.

Eric Bailly, geçmiş dönemde Siyah-beyazlı ekipte uyluk gerilmesi, omuz ve boyun sakatlıkları yaşayarak 65 gün takımdan uzak kalmıştı.