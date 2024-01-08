Beşiktaş'tan ayrılmıştı: Bailly yine sakatlandı!
Beşiktaş'tan İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'e transfer olan Eric Bailly, Villarreal ile çıktığı ikinci maçta sakatlanarak oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklarla gündem olan Eric Bailly, Siyah-beyazlı ekipten transfer olduğu Villarreal'de de sakatlıklardan kurtulamıyor.
29 yaşındaki futbolcu, takımının İspanya Kral Kupası'nda karşılaştığı Unionistas karşılaşmasında 69. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.
4 AYDA YEDİNCİ SAKATLIK
Tecrübeli oyuncu, Villarreal formasıyla da yaşadığın sakatlığın ardından dört ayda yedinci sakatlığını yaşadı.
Eric Bailly, geçmiş dönemde Siyah-beyazlı ekipte uyluk gerilmesi, omuz ve boyun sakatlıkları yaşayarak 65 gün takımdan uzak kalmıştı.
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