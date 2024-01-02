Eric Bailly'nin transferi ayrılık getirdi: Milan'a geri dönüyor!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan Eric Bailly'yi kadrosuna katan İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımı Villarreal'de İtalyan stoper Matteo Gabbia'nın Milan'a geri döneceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 07:46
Eric Bailly'nin transferi ayrılık getirdi: Milan'a geri dönüyor!
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Beşiktaş'tan Eric Bailly'i kadrosuna katan Villarreal'de sıcak bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 24 yaşındaki savunma oyuncusu Matteo Gabbia, Milan'dan kiralık olarak geldiği Villarreal'den ayrılmaya hazırlanıyor.

İtalyan oyuncunun Milan'a geri döneceği belirtilirken, ilerleyen saatlerde yeni sözleşmeye imza atmak için Milano'da olacağı ifade edildi.

Matteo Gabbia

BAİLLY GELDİ ONAY ÇIKTI

Villarreal'in de Eric Bailly'nin transferiyle birlikte Gabbia'nın ayrılışına onay verdiği aktarıldı.

Öte yandan İtalyan stoperi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanan Milan'ın Gabbia dışında bir stoper transferi daha yapmak istediği belirtildi.

Matteo Gabbia, Villarreal formasıyla bu sezon 13 karşılamaya çıktı. Toplam 974 dakika süre alan savunmacı oyuncu, gol katkısında bulunamadı.


Eric Bailly Matteo Gabbia villarreal milan transfer

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