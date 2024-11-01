Beşiktaş'tan çok özel forma! Atatürk'ün anısına sınırlı sayıda üretildi...
Beşiktaş Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk anısına sınırlı sayıda özel tişört satışa sundu.
Beşiktaş Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk anısına sınırlı sayıda özel tişört satışa sundu.
Atatürk'ün giymiş olduğu kıyafetten esinlenen formanın sol kolunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer aldı.
Siyah beyazlı taraftalar için satışa sunulan bu forma sınırlı sayıda üretilecek.
Etiketler: #beşiktaş #mustafa kemal atatürk #forma
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