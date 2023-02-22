Beşiktaş'tan depremzede çocuklar için kampanya

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 20:50

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 20:50

Beşiktaş Kulübü, 26 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı 14. hafta erteleme karşılaşmasında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çocuklar için "Bu oyuncak sana arkadaşım!" kampanyasını düzenleyeceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçında pelüş oyuncaklarımızı sahaya atalım, depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı bir hediye gönderelim." ifadeleri yer aldı.