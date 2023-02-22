Beşiktaş'tan depremzede çocuklar için kampanya
Beşiktaş Kulübü, depremzede çocuklar için kampanya başlattığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, 26 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı 14. hafta erteleme karşılaşmasında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çocuklar için "Bu oyuncak sana arkadaşım!" kampanyasını düzenleyeceğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçında pelüş oyuncaklarımızı sahaya atalım, depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı bir hediye gönderelim." ifadeleri yer aldı.
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