Beşiktaş'tan depremzedeler için Azerbaycan'da dostluk maçı

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen yurttaşlara yardım amacıyla Azerbaycan takımı Sabah FK ile dostluk maçı yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 18:26
Beşiktaş'tan depremzedeler için Azerbaycan'da dostluk maçı
Abone Ol google-news

Beşiktaş, depremzedelere yardım amacıyla Bakü'de Sabah FK ile dostluk maçı yapılacağını açıkladı.

Beşiktaş ile Sabah FK arasındaki müsabaka 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar daha önce de depremzedeler için İstanbul'da Atletico Madrid ile karşı karşıya gelmişti.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımız, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK ile dostluk maçında karşılaşacak.

13 Mayıs Cumartesi günü Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 18.00'de başlayacak.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."


beşiktaş Sabah FK kahramanmaraş deprem

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Ali Koç tepkisi!

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Ali Koç tepkisi!
Beşiktaş, borsada yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor

Beşiktaş, borsada yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Wout Weghorst'u 8 maçta yakaladı

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Wout Weghorst'u 8 maçta yakaladı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler