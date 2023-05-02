Beşiktaş'tan depremzedeler için Azerbaycan'da dostluk maçı
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen yurttaşlara yardım amacıyla Azerbaycan takımı Sabah FK ile dostluk maçı yapacak.
Beşiktaş, depremzedelere yardım amacıyla Bakü'de Sabah FK ile dostluk maçı yapılacağını açıkladı.
Beşiktaş ile Sabah FK arasındaki müsabaka 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılar daha önce de depremzedeler için İstanbul'da Atletico Madrid ile karşı karşıya gelmişti.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımız, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK ile dostluk maçında karşılaşacak.
13 Mayıs Cumartesi günü Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 18.00'de başlayacak.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
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