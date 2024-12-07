Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme! "Çemberimde Gül Oya"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, 1-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli ekibe göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 21:54

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Beşiktaş maç sonu sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yaparak bir paylaşımda bulundu.

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"Merhaba Fenerbahçe. Beklenen an geldi. Hayat acımasız, yıllardır hevesin birçok kez kursağında kaldı. Bu sefer yalnız değilsin. Bu acılı gecende sana eşlik etmesi adına bir çalma listesi hazırladık.

İşte sana özel çalma listemiz;

1- Ya Sen Ya Hiç

2- Those Were the Days

3- Bu Gala Daşlı Gala

4- Kız Milleti

5- Çemberimde Gül Oya"

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı;


Etiketler: #beşiktaş #fenerbahçe #sosyal medya #Trendyol Süper Lig
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