Beşiktaş'tan Fatih Altaylı'ya Şenol Güneş yanıtı!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:26

Güncelleme: 30.09.2023 - 15:26

Beşiktaş resmi sitesinden, Şenol Güneş hakkında yorumda bulunan Fatih Altaylı'ya cevap geldi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"YouTube kanalındaki bir yayınında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanan Fatih Altaylı'yı şiddetle kınıyoruz. Eleştiri her medya mensubunun en doğal hakkıdır ancak Fatih Altaylı düşüncelerini açıklarken; basın mensubuna yakışmayan ve terbiye sınırlarını aşan çirkin ifadeler kullanmıştır. Başta adı her daim başarılar ve şampiyonluklarla anılan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile ilgili hakarete varan ifadeleri için Fatih Altaylı hakkında olmak üzere bundan sonra da haddini aşan kişilerle ilgili ivedilikle hukuki işlemlere başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maç sonu Salih Uçan'a yaptığı hareket ile gündeme gelmişti. Konuyla alakalı Fatih Altaylı yaptığı programda Şenol Güneş'e ağır sözlerle yüklendi.

Altaylı, YouTube kanalından Güneş için şunları söyledi:

"Şenol Güneş'in bu ilk vukuatı değil. Yani Şenol Güneş bir yandan kasaba felsefecisi edasıyla acayip acayip laflar ediyor. Kimsenin ne olduğunu anlamadığı ve böyle çok babacanmış pozlarına giriyor. Diğer taraftan da bu tabirim için beni bağışlayın ama hödükçe davranışları sürdürüyor. Bir futbolcu üstelik de geçmiş dönemden galiba altyapısında oynadığı dönemden ya da altyapısıyla maç yaptığı dönemden kalan bir dostluğuna, bir abisine selam vermek istiyor. Rakip de o sırada da Beşiktaş'ı yenmiş. Şenol Güneş, Salih Uçan'ı bu arkadaşıyla kucaklaşmadan ite kaka yolluyor. Ya sana ne oluyor kardeşim? Ama bu Şenol'un ilk vukuatı değil böyle. Şenol Güneş sürekli böyle acayip hareketlerle gündeme geliyor. 4-2 yenilmişsin zaten. Ne oluyor abi? Yenildin diye rakibiyle konuşamayacak mısın? Yenildin diye rakibini tebrik edemeyecek misin? Ayrıca da Aboubakar gidip tebrik ederken yemiyor bir şey demeye. Salih Uçan'ı ittire kaktıra yolluyor. Ama yani Şenol Güneş zaten böyle birisi. Yani böyle nadan, nobran, garip hareketleri olan garip birisi. Bana sorarsan Beşiktaş'a hiç yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Beşiktaş da bana kızacak belki. Ne oluyor? Ne ittiriyorsun çocuğu ya. Selam verecek, ne olacak? Dünyanın sonu mu? Ama Şenol Güneş bu."