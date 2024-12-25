Beşiktaş'tan flaş açıklama! "Haklıyız, kınıyoruz"
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi davasıyla ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi davasıyla ilgili açıklamada bulundu.
İŞTE KULÜP TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA:
"BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'yle ilgili davada, Türk adaletinin tescillediği haklılığımız, Aşçıoğlu İnşaat A.Ş. tarafından gasp edilmektedir.
Daha önce kira borçlarını ödemeyen, başlattığımız icra takibine itiraz eden bu şirket, şimdi de İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararını tanımamıştır.
Hukuk Kurulu Başkanımız Altın Mimir'in önderliğinde bu akşam söz konusu komplekse Beşiktaşımızın logosunun asmak isteyen arkadaşlarımıza engel olan hukuk tanımazlar; zorluk çıkarmış, tehdit ve hakaret etmiş, darp girişiminde bulunmuşlardır.
121 yıllık tarihinine tek bir kara leke çalınmamış, şerefli ikincilikleri onur nişanesi sayan camiamız adına bu yaşananları kınıyoruz.
Söz konusu kişiler hakkında gerekli şikâyetler yapılmıştır. Beşiktaşımızın bir lokmasının dahi kimsenin boğazından geçmesine izin vermeyeceğiz."
"BEŞİKTAŞ'IN BİR LOKMASINI KİMSENİN BOĞAZINDAN GEÇİRTMEM!"
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Konunun takipçisiyim... Camiamız müsterih olsun. Beşiktaşımızın bir lokmasını dahi kimsenin boğazından geçirtmem!" ifadelerini kullandı.
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