Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game göndermesi
Siyah-beyazlılar derbi sonrası ezeli rakibine Squid Game göndermesi yaptı.
Süper Lig'de bu sezon 6. galibiyetine ulaşan ve puanını 20'ye çıkaran Beşiktaş, 10. hafta sonunda 3. sıraya yükseldi.
Bu sonuç iki ekibin sosyal medyada hesaplaşmasına da neden oldu.
Siyah-beyazlı kulüp, Twitter hesabından bir video paylaşarak Galatasaray'a Squid Game göndermesi yaptı.
Sarı kırmızılı kulüp daha önce Squid Game dizisiyle ilgili 4 yıldız paylaşımı yapmıştı.
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