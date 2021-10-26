Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game göndermesi

26 Ekim 2021 Salı, 07:34

Süper Lig'de bu sezon 6. galibiyetine ulaşan ve puanını 20'ye çıkaran Beşiktaş, 10. hafta sonunda 3. sıraya yükseldi.

Bu sonuç iki ekibin sosyal medyada hesaplaşmasına da neden oldu.

Siyah-beyazlı kulüp, Twitter hesabından bir video paylaşarak Galatasaray'a Squid Game göndermesi yaptı.

Sarı kırmızılı kulüp daha önce Squid Game dizisiyle ilgili 4 yıldız paylaşımı yapmıştı.