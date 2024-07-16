Kopenhag resmen açıkladı: Galatasaray'dan sağ beke yeni aday!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Kopenhag'ın 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert'e bonuslar dahil 10 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
Galatasaray'ın, Kopenhag'ın 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert ile ilgilenmeye başladığı iddia edildi.
Danimarka'dan Tipsbladet'in haberine göre; Galatasaray, Jelert için Kopenhag'a bonuslar dahil 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Kopenhag'ın bu teklifi ciddiye aldığı ancak kabul edip etmeme konusunda bir baskı hissetmediği ve aceleye etmeyeceği kaydedildi.
Kopenhag, Galatasaray'dan ödeme konusunda garanti istediği ve ücretin bir kısmını da peşin istediğinin altı çizildi.
HAZIRLIK MAÇINDA OYNAMAYACAK
Elias Jelert'in Kopenhag'ın salı günü Sonderjyske ile oynayacağı hazırlık maçında forma giymeyeceği, nedeninin Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri olduğu belirtildi.
97 MAÇTA 9 GOLE ETKİ
Kopenhag altyapısından yetişen Danimarka milli sağ bek Elias Jelert, kulübüyle çıktığı 97 resmi maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı.
Jelert, 3 kez Danimarka milli takım formasını giydi.
KOPENHAG'DAN AÇIKLAMA YAPILDI
Kopenhag ise yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Elias Jelert'e transfer teklifi yaptığını doğruladı.
Kopenhag'tan yapılan açıklamada, "Elias Jelert'in Galatasaray Sportif A.Ş.'ye olası bir transferi hakkında piyasada söylentiler ortaya çıktı. F.C. Kopenhag, Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den bir teklif alındığını doğrulayabilir. Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir ve bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir şirket duyurusu yapılacaktır." denildi.
Spor Haberleri
- Trabzonspor'a Thomas Meunier şoku!
- İngiltere'de Southgate dönemi sona erdi!
- Hull City'nin transferinde Çalhanoğlu detayı!
- Galatasaray'dan sağ beke yeni aday
- Fenerbahçe'den Ayoub El Kaabi kararı!
- Maximin'in geliş tarihi belli oldu!
- Tolga Zengin'den Cenk Tosun'a destek!
- McTominay transferi Icardi'ye takıldı
- Burak Yılmaz: 'Hedef her maçı kazanmak'
- Kayserispor hazırlık maçında Samsunspor’a mağlup oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı netleşti
- AKP'den emekli maaşı açıklaması
- Suriye lideri Esad'tan flaş açıklamalar!
- 100 bin lira maaş!
- 'Son darbeci yargıya hesap verene kadar...'
- 'Bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir'
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Maaşını istediği için işkence gördü, adalet arıyor!
- AKP'li isimden Osman Kavala hamlesi
- Galatasaray'dan tatsız prova