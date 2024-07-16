Batshuayi'den itiraf: 'Galatasaray birkaç seneden beri...'

Yayınlanma: 16.07.2024 - 15:09

Güncelleme: 16.07.2024 - 15:09

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Slovenya kampında beIN Sports'a konuştu.

Batshuayi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Çok iyi geçiyor kamp, çok sıkı çalışıyoruz. Bireysel olarak bir hayli hazırlık yapıyorum. Benim için yeni bir meydan okuma. Benden beklentiler yüksek olduğu için çalışmalarıma özen gösteriyorum. Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz."

"BİRKAÇ SENEDEN BERİ GALATASARAY İSTİYORDU"

"Çok güzel bir transfer süreci gerçekleşti. Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Galatasaray forması giydiğim için gurur duyuyorum. Yönetim gerekenleri yaptı ve ben de Galatasaray'dayım."

MİLLİ TAKIMA ALINMAMASI

"Söylenecek bir şey yok. Kadroya almama kararı hocanın. Tartışacak değilim. Ben bir golcüyüm ve gol atmak için oynarım. Çağrılsaydım görevimi yapardım. Hocanın kararı, aramızda bir sıkıntı yok, saygı duyuyorum. Şaşırmadım. Hoca kararını vermeden bir gün önce beni aradı, 'sorun yok' dedim, 2 forvetle turnuvaya gitmek istediğini söyledi. İki yetişkin insanın konuşmasıydı. 'Ben de ihtiyacınız olursa ben buradayım' dedim."

"ICARDI İLE BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"

"İyi olan taraf iki oyuncunun iyi işler yapmasıyla beraber takım içindeki seviyenin yükselmesidir. Bu da takıma olumlu yansır. Icardi büyük bir oyuncu. Çok kaliteli biri. Mauro ile benim özelliklerim farklı. Ben güçlü ve hızlıyım, onun oyun vizyonu geniş. Gol atmak için uygun bir ortam. Birbirimizi tamamlayan forvetleriz. Bunun hocaya ve takıma yansıması pozitif olacak. Birbirimizle anlaşırsak sonuçları güzel olacak. Kampta bu ilişkinin gelişmesi ve uyumu için çalışıyoruz."

"İKİ FORVET OLMAK DAHA KOLAY"

"İki forvet daha iyi, tek forvet zor oluyor. Bazen forvetler tek oynar, 2-3 defansla birlikte oynar. Bu kilidi açmak için ikili oynamak daha kolay oluyor. Maça göre değişiklikler olabilir. Hocamıza herkes çok güveniyor. En doğru çözümü bulacağına inanıyorum."

''KENDİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ''

"Wilfried'i arkadaş olarak seviyorum. Ben daha çok kendime güvenirim. Sahada ne yapacaklarıma bakarım. Burada daha önceden tanıdğım başka yüzler de var, Hakim ve Dries gibi. Her şey sahada belli olacak. Biz kendimizi göstermek için buradayız."

"ÇOK İYİ İLETİŞİMİMİZ VAR"

"Çok iyi bir iletişimimiz var. Hepimizle İngilizce konuşuyor. Oyunculardan istediği şeyleri kendisi söylüyor. Oyun vizyonunu hızlıca anlıyorsunuz. Size önerilerde uyarılarda bulunuyor. İletişimde, bir oyuncunun oynayacağı oyunu anlaması için çok önemli."

"ÖNEMLİ MAÇLARDA GOLLER ATMAK İSTİYORUM"

"Ben bir forvetim, forvet için her maç gol atmak çok önemlidir. Bu benim için de geçerli. Takım için önemli olmak istiyorum. Bunun için önemli maçlarda önemli goller atmak istiyorum."

"ŞAMPİYON OLMAYI UMUYORUM"

"Ligin imajı için çok önemli bir sezondu. İki büyük takım yaptıkları puanla beraber farklarını gösterdiler. Çok fark vardı. Bu sene bu kadar büyük bir fark olmayacaktır. Sonunda şampiyon olmayı umuyorum."

"44 NUMARAYI SEÇTİM"

"Benim aslında numaran 23. 23 kullanılıyor. 22'de kullanıyordum ama o da Hakim'de. Dortmund'da 44 giyip çok önemli performans gösterdim. Bu yüzden 44'ü seçtim."

"BATMAN KONSEPTİNİ SEVİYOR"

"Futboldan keyif almak lazım. Taraftarlar olsun, çocuklar olsun, onların da hoşuna gidecek bir şeyler yapmak lazım. Yeğenlerim de Batman konseptini seviyor. Futbolun yanında böyle şeylerle renk katmak gerek."

"HERKESLE İYİ ANLAŞIYORUM"

"Torreira, Kerem, Sergio diyebilirim. Sadece isimler değil. Genel olarak herkes diyebilirim. Ben basit birisiyim, çekingen biri değilim. Herkes çok sıcak bir şekilde karşıladı beni."

"BAZEN EĞLENİYORUZ BAZEN ÇOK CİDDİ"

"Tek bir kişi söyleyemem. Zaten biz antrenmanlarımızı ciddi bir şekilde yapıyoruz. Gülüp eğlenmek gerektiğinde eğleniyoruz ama antrenmanlarımız çok ciddi geçiyor. Tek bir kişi söyleyemem. Takımın enerjisi çok iyi."

ŞAMPİYONLAR LİGİ

"Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvalar heyecanlandırır. Büyük meydan okumak olacak. Zor ve kolay anlar olacak, üstesinden gelmemiz gerekecek."

"FAVORİ OYUNCUM ARDA GÜLER"

"Türk futbolu gelişiyor. İyi bir jenerasyon var. Birlikte kupalar kazanacaktır, inanıyorum. Türk olarak favori oyuncum tabii ki Arda Güler."