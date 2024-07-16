Manchester United'dan Galatasaray'a Scott McTominay yanıtı!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Galatasaray'ın Scott McTominay için yaptığı transfer teklifini reddettiği ileri sürüldü.
Orta sahaya yıldız bir ismi getirmek isteyen Galatasaray'da görüşmeler devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımda Sportif A.Ş'den sorumlu yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ile Sportif Direktör Cenk Ergün'ün transferi için İngiltere'ye gittiği Scott McTominay'da yeni bir gelişme yaşandı.
SCOTT MCTOMİNAY İÇİN CEVAP!
İngiltere merkezli Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United'ın Galatasaray'ın Scott McTominay için yaptığı teklifi kabul etmediği belirtildi.
Haberde Galatasaray'ın oyuncu için İngiliz devinin kapsını kısa süre içinde yeni bir teklifle yeniden çalacağı yazılırken, sarı-kırmızılı yöneticilerin alternatif isimlere de ağırlık verebileceği ifade edildi.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR İDDİASI
Manchester United altyapısında yetişen ve İngiliz ekibinden başka takımda oynamayan Scott McTominay'ın Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı iddia ediliyordu.
İngiliz ekibinde kariyeri boyunca 282 maça çıkan İskoç oyuncu, 32 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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