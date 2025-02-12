Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Necip Uysal'a yeni sözleşme!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes'in satılmayacağını ve bonservisinin tamamını almak için Benfica ile görüşeceklerini açıkladı. Adalı ayrıca Necip Uysal ile sözleşme uzatacaklarını da duyurdu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricard'ın imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Adalı, konuşmasında Gedson Fernandes ve Necip Uysal'ın durumları hakkında açıklamalar yaptı.
Gedson Fernandes'i satmayacaklarını söyleyen Adalı, "Gedson'u satmayacağız. Sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Bonservisinin tamamı için Benfica ile görüşüyoruz." dedi.
Necip Uysal ile sözleşme uzatacaklarını belirten Adalı, "Necip Uysal ile sözleşme uzatacağız. İlk sözleşmesini ben yapmıştım. Son sözleşmesi de bana nasip oldu." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #beşiktaş #serdal adalı #gedson fernandes #Necip Uysal
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