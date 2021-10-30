Beşiktaş'tan hakemlere sert tepki! "Gerçekten yetti"
Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig'de Hatayspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından hakemlere eleştiride bulundu.
Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig'in 11. haftasında konuk oldukları Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenildikleri maçla ilgili "Bizim kötü oynamamız demek bize ceza kesilebileceği anlamına gelmiyor." dedi.
Stadyum önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kazancı, kötü oynadıklarını ve maçı kaybettiklerini söyledi.
Deplasman çizgilerinin bu sezon çok iyi olmadığını belirten Kazancı, şöyle devam etti:
"Bu nedenle 5 maçta 3 mağlubiyet oldu. Tabii bugün onu konuşmak istemiyoruz artık. Gerçekten yetti, sezon başından beri yapılanlar bitmedi. Her maç aynı şeyler oluyor. Biz elimizden geldiğince iyi niyetle müdahale ediyoruz. Ancak bu maçın VAR hakemi bildiğiniz gibi Başakşehir deplasmanındaki hakem Tugay Kaan Numanoğlu. Verdiği kararı gördünüz. Kötü oynamamız demek bize ceza kesilebileceği anlamına gelmiyor. Biz kötü oynarız, biz kendi içimizde çözeriz ama artık yeter. Her maç her maç aynı şeylerin olması artık gerçekten bıktık, artık herkesin kendini toparlaması lazım. Bu konu kesinlikle MHK başkanı falan da değil, artık yeter kesinlikle herkesin kendine bir çeki düzen vermesi lazım."
Video Haberler
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bir yeraltı dünyası liderine daha tahliye
- WhatsApp uyardı: Son 2 gün!
- Gökmen Karadağ'dan ayrılık mesajı
- Erdoğan görevden aldı
- Erdoğan’ın çenesini nasıl kırdığını anlattı
- BİM ve ŞOK 'fahiş fiyat' cezasından sonra harekete geçti
- Volkan Demirel'in paylaşımına Fenerbahçelilerden tepki!
- Diyanet'ten düğün fotoğraflarına 'teşhircilik' çıkışı
- Erbakan haklı çıktı deyip anlattı
- Erdoğan, açılışta millet bahçesinin adını değiştirdi