Beşiktaş'tan ilginç gol... David Jensen dokunmasa gol sayılmayacaktı!

17 Eylül 2022 Cumartesi, 21:28

Beşiktaş, İstanbulspor karşısında Kevin N'Koudou ile ilginç bir şekilde öne geçti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Wout Weghorst rakip ceza alanı önünde yerde kalmasıyla Beşiktaş çift vuruş kazandı.

Beşiktaş'ta topun başına geçen N'Koudou'nun vuruşunda top kaleci Jensen'in de müdahalesiyle ağlara gitti. Karar çift vuruş olduğu için Danimarkalı kaleci topa dokunmasa gol geçerlilik kazanmayacaktı.

NE DEDİLER?

Spor yorumcuları Beşiktaş'ın N'Koudou ile bulduğu endirekt serbest vuruş golünü değerlendirdi.

İşte yapılan yorumlar

Feyyaz Uçar: "Kaleci topu bıraksa gol geçerlilik sayılmayacak herhalde"

Güntekin Onay: "Kaleci bıraksa sayılmayacak."

Tolga Zengin: "Yuvarlansa da bırak, gol olsun. Neden giriyorsun ki?"

Rıdvan Dilmen: "Kaleci frikikte topa dokunmasa aut olacaktı."