Beşiktaş'tan ilginç gol... David Jensen dokunmasa gol sayılmayacaktı!
Süper Lig'de Beşiktaş, İstanbulspor ile oynadığı maçta ilginç bir golle öne geçti. N'Koudou'nun kullandığı çift vuruşta kaleci Jensen topu kurtarmak isterken gole engel olamadı. Danimarkalı kaleci topa dokunmasa gol geçerlilik kazanmayacaktı.
Beşiktaş, İstanbulspor karşısında Kevin N'Koudou ile ilginç bir şekilde öne geçti.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Wout Weghorst rakip ceza alanı önünde yerde kalmasıyla Beşiktaş çift vuruş kazandı.
Beşiktaş'ta topun başına geçen N'Koudou'nun vuruşunda top kaleci Jensen'in de müdahalesiyle ağlara gitti. Karar çift vuruş olduğu için Danimarkalı kaleci topa dokunmasa gol geçerlilik kazanmayacaktı.
NE DEDİLER?
Spor yorumcuları Beşiktaş'ın N'Koudou ile bulduğu endirekt serbest vuruş golünü değerlendirdi.
İşte yapılan yorumlar
Feyyaz Uçar: "Kaleci topu bıraksa gol geçerlilik sayılmayacak herhalde"
Güntekin Onay: "Kaleci bıraksa sayılmayacak."
Tolga Zengin: "Yuvarlansa da bırak, gol olsun. Neden giriyorsun ki?"
Rıdvan Dilmen: "Kaleci frikikte topa dokunmasa aut olacaktı."
Video Haberler
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Subaylık için nikâh koşulu
- Peker cephesinde kritik gelişme
- Borsada dev manipülasyon!
- Seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Peker'in evine saldırı: Bir kişi tutuklandı
- Soylu hakkında yeni parti iddiası
- 'Memur zammı' yurttaşı zorlayacak
- ‘Almanlar ABD’nin oyununa geldi’
- Süper Lig'de flaş ayrılık!