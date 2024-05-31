Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması: 'Görüşmelerimizin bir sonuca...'

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel sosyal medya hesabından Jose Mourinho ile anlaşamadıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 16:14
Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması: 'Görüşmelerimizin bir sonuca...'
Abone Ol google-news

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel sosyal medya hesabından teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili bir açıklama yaptı.

Jose Mourinho ile yaptıkları görüşmelerde ilerlediklerini ama ortak payda da anlaşamadıklarını söyleyen Hüseyin Yücel şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Beşiktaşlılar,

Bir süredir futbol kamuoyunda tartışılan Beşiktaş'ın yeni sezondaki teknik direktörü konusuyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

"ORTAK PAYDA BULAMADIK"

Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Sayın Hasan Arat ve transfer komitemizin de bilgisi dahilinde Jose Mourinho ile temasa geçilmiş, görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir. Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır. Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur.

Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş'ın âli menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır.

Kendi şahsi kaynaklarımızı dahi Beşiktaş'ın kendi öz kaynağı olarak gören bir anlayışla, hiçbir surette elimizi taşın altına koymaktan çekinmeden çalışmaya devam edecek, hem transfer döneminde hem de 2024-25 sezonunda Beşiktaş ailemizi gururlandıracak işler yapacağız. Tüm bunları yaparken aklı selimden de uzak kalmayacak, bu süreçlerin sonunda mutlaka büyük başarılar kazanacağız.


beşiktaş haberleri jose mourinho haberleri Hüseyin Yücel haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş, Jonah Mathews ile nikah tazeledi

Beşiktaş, Jonah Mathews ile nikah tazeledi
Beşiktaş, Mısırlı hentbolcu Khaled Walid'i transfer etti

Beşiktaş, Mısırlı hentbolcu Khaled Walid'i transfer etti
Manchester United ile yollarını ayırmıştı: Beşiktaş'ta hedef Anthony Martial!

Manchester United ile yollarını ayırmıştı: Beşiktaş'ta hedef Anthony Martial!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na iki talip: Tekliflerin ayrıntısı ortaya çıktı!

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na iki talip: Tekliflerin ayrıntısı ortaya çıktı!
ABD’de süt ineğinden kuş gribi olan kişi sayısı 3’e çıktı

ABD’de süt ineğinden kuş gribi olan kişi sayısı 3’e çıktı
Bayern Münih'te Vincent Kompany dönemi

Bayern Münih'te Vincent Kompany dönemi
Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu
Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Mourinho'dan sözleşmeye özel madde talebi!

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Mourinho'dan sözleşmeye özel madde talebi!
Prof. Dr. Özlü: ‘İsteyen herkes sigarayı bırakabilir’

Prof. Dr. Özlü: ‘İsteyen herkes sigarayı bırakabilir’
Milletler Ligi'ndeki 4. galibiyet: Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi!

Milletler Ligi'ndeki 4. galibiyet: Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi!
Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Yengeç burcu yorumu