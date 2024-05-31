Beşiktaş, Jonah Mathews ile nikah tazeledi

Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Jonah Mathews'un sözleşmesini yenilediğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:08
Beşiktaş, Jonah Mathews ile nikah tazeledi
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jonah Mathews'un sözleşmesi uzatıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucuyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar mukavele imzalandığı belirtilerek, "2024-2025 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz" denildi.


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