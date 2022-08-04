Beşiktaş'tan Jose Sosa açıklaması
Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa için eski kulübü Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyordu. Beşiktaş cephesinden konuya dair resmi açıklama geldi.
Trabzonspor macerasından sonra İstanbul'a dönerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan ancak beklentilerin uzağında kalan Jose Sosa, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırmıştı. Eski kulübü Beşiktaş'a döneceğine dair iddialar ortaya atılan Sosa için Beşiktaş'tan açıklama geldi.
SÜREKLİ MAGAZİN GÜNDEMİNDE
Fenerbahçe taraftarlarıyla da yıldızı barışmayan Arjantinli orta saha, futboldan çok saha dışı olaylarla gündeme gelmişti. Trabzonspor formasıyla kaptanlığa kadar ulaşan Sosa, bordo-mavili formayla çıktığı 99 karşılaşmada 16 gol 19 asistlik bir skor katkısı sağlamıştı. Fenerbahçe kariyerinde ise 63 karşılaşmada yalnızca 4 gol 5 asistlik katkı ile beklentileri karşılayamamıştı.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
2014-2016 yılları arasında Beşiktaş formasını terleten Sosa'nın adı yeniden eski kulübüyle anıldı. Arjantinli yıldızın Beşiktaş'a geri döneceği iddia edildi.
Konuyla alakalı Beşiktaş tarafından resmi açıklama geldi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Jose Sosa için A Spor'a açıklamalarda bulunurken transfer iddialarının gerçek olmadığını belirtti. Kazancı, Beşiktaş'ın Sosa'ya dair bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.
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