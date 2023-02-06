Beşiktaş'tan kan bağışı çağrısı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:38

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 12:38

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Süper lig de dahil olmak üzere, tüm spor organizasyonları durduruldu.

Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından kan bağışı çağrısında bulundu. Kızılay'ı etiketleyen siyah-beyazlılar, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

Siyah Beyazlı kulüp Twitter adresi üzerinden; "Deprem bölgesinde olabilecek ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz." çağrısında bulundu.