Beşiktaş'tan kan bağışı çağrısı
Beşiktaş Kulübü, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında sosyal medya hesabından kan bağışı çağrısında bulundu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Süper lig de dahil olmak üzere, tüm spor organizasyonları durduruldu.
Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından kan bağışı çağrısında bulundu. Kızılay'ı etiketleyen siyah-beyazlılar, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.
Siyah Beyazlı kulüp Twitter adresi üzerinden; "Deprem bölgesinde olabilecek ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz." çağrısında bulundu.
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