Beşiktaş'tan kan bağışı çağrısı

Beşiktaş Kulübü, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında sosyal medya hesabından kan bağışı çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:38
Beşiktaş'tan kan bağışı çağrısı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Süper lig de dahil olmak üzere, tüm spor organizasyonları durduruldu.

Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından kan bağışı çağrısında bulundu. Kızılay'ı etiketleyen siyah-beyazlılar, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

Siyah Beyazlı kulüp Twitter adresi üzerinden; "Deprem bölgesinde olabilecek ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz." çağrısında bulundu.


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