Beşiktaş'tan Koray Günter atağı
Beşiktaş, Welinton'a Al Ettifaq'tan gelen transfer teklifi sonrası stoper transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter için görüşmelere başladı.
Stoper bölgesine bir takviye planlayan Beşiktaş, Welinton'a Al Ettifaq'tan gelen teklif sonrası çalışmalarını hızlandırdı.
A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter'in transferi için İtalyan ekibi ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
verona'nın, 27 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 1-1.5 milyon euro bonservis bedeli olduğu kaydedildi. Koray Günter'in menajeri Ersin Akan'ın da transfer için Verona'dan izin isteyeceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Verona'da 31 maçta sahaya çıkan Koray Günter, 1 kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Hellas Verona ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
Koray Günter, kariyerinde 2013-2018'e yılları arasında Galatasaray forması giymişti.
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