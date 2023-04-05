Beşiktaş'tan MHK Başkanı Lale Orta'ya tebrik

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 14:33

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 14:39

Beşiktaş Kulübü, MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamaları ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada, tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluşta yorumlayan Lale Orta'yı tebrik ederek, "Kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "02.04.20023 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur.

Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof.Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

HANIMEFENDİ'nin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF'nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz."

Lale Orta

LALE ORTA NE DEMİŞTİ?

MHK Başkanı Lale Orta, beIN Sports'ta Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonla ilgili açıklama yapmıştı.

Lale Orta'nın yorumu şu şekildeydi:

"Burada penaltı yok, aldatmacadan bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi bile buna penaltı demez. Sahada verilmiş yanlış karar. VAR'ın düzeltmesi gereken netlikte. VAR da hatalı davrandı, müdahale etmedi. Bu pozisyon maçın sonucunu etkilemedi, bu biraz hakem şansı. İçimizi biraz olsun rahatlattı. Art niyet yok, insani hata. Halil Umut Meler dünyada ön plana çıkmış hakemimiz. Buradan kendisi ders çıkartacaktır ve performansını olumluya doğru düzeltecektir."