Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, sakatlanan erkek basketbol takımı oyuncuları ABD'li Parker Jackson-Cartwright ile Polonyalı Michal Sokolowski'nin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

AA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 21:10
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
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Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının ABD'li oyun kurucusu Parker Jackson-Cartwright ve Polonyalı forveti Michal Sokolowski'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Parker Jackson-Cartwright (sağda)

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol arka adalesinde lif yırtığı ve ödem bulunan Parker Jackson-Cartwright ile aldığı darbe nedeniyle yüzüne dikiş atılan Michal Sokolowski'nin son durumları, 8 Nisan Cumartesi günü Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile oynanacak maç öncesinde netleşecek.

 Michal Sokolowski


Parker Jackson-Cartwright Michal Sokolowski beşiktaş

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