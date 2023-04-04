Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Beşiktaş Kulübü, sakatlanan erkek basketbol takımı oyuncuları ABD'li Parker Jackson-Cartwright ile Polonyalı Michal Sokolowski'nin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının ABD'li oyun kurucusu Parker Jackson-Cartwright ve Polonyalı forveti Michal Sokolowski'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.
Parker Jackson-Cartwright (sağda)
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol arka adalesinde lif yırtığı ve ödem bulunan Parker Jackson-Cartwright ile aldığı darbe nedeniyle yüzüne dikiş atılan Michal Sokolowski'nin son durumları, 8 Nisan Cumartesi günü Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile oynanacak maç öncesinde netleşecek.
Michal Sokolowski
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