Beşiktaş'tan 'muşta' açıklaması!
Beşiktaş kulübü, Ankaragücü maçında sahaya muşta atılması olayıyla ilgili açıklama yayınladı.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Kupası'nda oynanan Ankaragücü maçında sahaya muşta atışması olayıyla ilgili açıklama yayınladı.
İşte o açıklama:
"Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız MKE Ankaragücü karşılaşmasında ne yazık ki futbolda şiddete bir kez daha tanık olduk. 4 Eylül 2022'de yapılan müsabakada sahaya girerek futbolcularımıza ve maçın hakemine yönelik saldırı gerçekleştiren Ankaragücülü bir holiganın neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine bir Ankaragücü maçında tribünlerden sahaya direkt olarak futbolcularımızı yaralamaya yönelik bir muşta atıldı.
Sahaya giren şahsın, olaydan sonra adeta kahramanlaştırıldığı bir ortamın, bugün yaşananlara zemin hazırladığına, üç maymunu oynayanlar dışında tüm kamuoyunun şahit olduğuna inanıyoruz.
Sporda şiddetin önlenmesi için ortaya konan çabalara rağmen cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu bir kez daha vurguluyor ve futbolumuzun tüm unsurlarına bu şiddete birlikte son vermek adına çağrıda bulunuyoruz."
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