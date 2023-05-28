2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Beşiktaş'tan Nathan Redmond kararı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu belirlemeye başlarken İngiliz futbolcu Nathan Redmond'a ilk teklif yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 10:05
Beşiktaş'tan Nathan Redmond kararı!
Abone Ol google-news

Beşiktaş, yeni sezonun kadro çalışmalarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda yönetim harekete geçti.

Tecrübeli çalıştırıcı, takıma kalite katacak ve her kulvarda zirveyi hedefleyen oyuncuların transfer edilmesini istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Güneş’e tam destek veriyor. Deneyimli teknik direktörün ilk raporunda sözleşmeleri sezon sonu biten Welinton, Atiba, N’Koudou, Dele Alli ve Maxim’le devam edilmemesini istediği öğrenildi. Atiba’ya teknik heyette yer alması teklif edilecek.

Güneş’in, stoper, defansif ve hücuma dönük orta saha ile kanata takviye istediği bildirildi. Redmond’a kalması için ilk teklif yapıldı. Güneş, Tayfur Bingöl’ün de takımda kalmasını istiyor.


Nathan Redmond beşiktaş şenol güneş ahmet nur çebi

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan Salih Uçan kararı!

Beşiktaş'tan Salih Uçan kararı!
Beşiktaş yönetiminden Volkan Demirel açıklaması

Beşiktaş yönetiminden Volkan Demirel açıklaması
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yabancı sınırı açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yabancı sınırı açıklaması!

En Çok Okunan Haberler