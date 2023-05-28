Beşiktaş'tan Nathan Redmond kararı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu belirlemeye başlarken İngiliz futbolcu Nathan Redmond'a ilk teklif yapıldı.
Beşiktaş, yeni sezonun kadro çalışmalarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda yönetim harekete geçti.
Tecrübeli çalıştırıcı, takıma kalite katacak ve her kulvarda zirveyi hedefleyen oyuncuların transfer edilmesini istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Güneş’e tam destek veriyor. Deneyimli teknik direktörün ilk raporunda sözleşmeleri sezon sonu biten Welinton, Atiba, N’Koudou, Dele Alli ve Maxim’le devam edilmemesini istediği öğrenildi. Atiba’ya teknik heyette yer alması teklif edilecek.
Güneş’in, stoper, defansif ve hücuma dönük orta saha ile kanata takviye istediği bildirildi. Redmond’a kalması için ilk teklif yapıldı. Güneş, Tayfur Bingöl’ün de takımda kalmasını istiyor.
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