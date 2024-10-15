Beşiktaş'tan öğrencilere indirimli bilet!
Beşiktaş, Konyaspor maçında öğrencilere bilet fiyatlarının yüzde 50 indirimli olarak satılacağını açıkladı.
Beşiktaş, Konyaspor maçında öğrencilere bilet fiyatlarınının yüzde 50 indirimli olarak satılacağını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu'nda T. Konyaspor ile karşılaşacak.
Öğrenci taraftarlarımız için kuzey alt tribününden 250 adet, doğu alt tribünü 113-118 bloklardan ise 400 adet bilet, %50 indirimli olarak satışa sunulacaktır.
Öğrenci taraftarlarımız, indirimli biletlerini yarın saat 10.00'dan itibaren sadece Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi'nden satın alabilirler.
Öğrenci indirimli biletlerden satın almak isteyen taraftarlarımızın Beşiktaş JK logolu passolig kart sahibi ve aktif öğrenci belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Satın alınan bilet, bir başkasına devredilemez." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Konyaspor ile karşılaşacak.
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