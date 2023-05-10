Beşiktaş'tan Salih Uçan kararı

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcu Salih Uçan ile yeni sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:06
Beşiktaş'tan Salih Uçan kararı
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Beşiktaş, yıldız oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatmayı planlıyor.

Sporx'in haberine göre siyah-beyazlılar, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncuyla 2 sezon daha sözleşme uzatmak istiyor.

Salih Uçan

MAAŞI İYİLEŞTİRİLECEK

Haberde Uçan'ın yıllık 8 Milyon lira olan maaşında da iyileştirilme yapılacağı kaydedildi.

Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol 7 asist kaydetti.


Salih Uçan beşiktaş Sözleşme

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