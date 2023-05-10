Beşiktaş'tan Salih Uçan kararı
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcu Salih Uçan ile yeni sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.
Beşiktaş, yıldız oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatmayı planlıyor.
Sporx'in haberine göre siyah-beyazlılar, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncuyla 2 sezon daha sözleşme uzatmak istiyor.
Salih Uçan
MAAŞI İYİLEŞTİRİLECEK
Haberde Uçan'ın yıllık 8 Milyon lira olan maaşında da iyileştirilme yapılacağı kaydedildi.
Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol 7 asist kaydetti.
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