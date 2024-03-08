Beşiktaş'tan Salih ve Cenk açıklaması!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, sözleşmeleri bitecek Salih Uçan ve Cenk Tosun'la ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 20:21
Beşiktaş'tan Salih ve Cenk açıklaması!
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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeleri bitecek Salih Uçan ve Cenk Tosun'la ilgili konuşan Yücel, "Kulübün maddi menfaatlerini göz önünde bulundurarak ikisiyle de görüşmelerimiz sürüyor. Oyuncularımızın yıl boyunca göstermiş oldukları ve bundan sonra da gösterecekleri performansları dikkate alınarak bir karar verilecek. Kulübümüzün maddi imkanları el verdiği ölçüde ve tabii ki hocamızın da tercihi doğrultusunda hareket edeceğiz." sözlerini sarf etti.

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

Beşiktaş'ta bu sezon 31 maçta süre bulan Salih Uçan 4 gol attı ve 5 asist yaptı. Cenk Tosun ise 36 maçta 10 gol, 7 asistlik performans sergiledi.


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