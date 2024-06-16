Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un takımdan ayrılması için 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği iddia edildi.
Beşiktaş, takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un takımdan ayrılması için yüklü bir bonservis talep ediyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Siyah-beyazlı yönetim genç yıldızının transferine onay vermek için alt limiti 25 milyon Euro olarak belirledi. Bu fiyatın altındaki teklifler değerlendirilmeye dahi alınmayacak.
LEVERKUSEN GELİŞMESİ
Bundesliga'yı şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Bayer Leverkusen'in ise bu rakamlara çıkması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan başarılı oyuncu, 12 gol attı ve 3 de asist yaptı.
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