Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy tepkisi: 'Açıklamalar verilen karardan daha berbat'

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, katıldığı bir YouTube kanalında Semih Kılıçsoy hakkında açıklamalarda bulundu. Uçar, "Samet Aybaba ayrı ben ayrı çocuğu teskin etmeye çalıştık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:04
Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy tepkisi: 'Açıklamalar verilen karardan daha berbat'
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy’la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. 

NTV Spor YouTube kanalında katıldığı bir programında konuşan Uçar, şu ifadeleri kullandı:

“Biz haberi duyduğumuzda şok olduk. Montella’nın açıklamalarıyla daha da şok olduk. Bu kadar dayanaksız açıklamalar gerçekten üzücü. ‘Daha fazla süre alması için’ gibi bir söz var orada. Zaten Semih Kılıçsoy çok süre aldı bugüne kadar genç milli takımların hemen hemen hepsinde. 16 tane golü var bu çocuğun genç milli takımlarda, altyapılarda. Beşiktaş’ta da süre alıyor. Süre alamayan diğer oyuncular var milli takımda. Onları dert edinsin sayın hocamız. Açıklamanın neresinden tutsanız bir yeri boş. Orada Ümit Milli Takım’a yaşı tutan en az 4-5 oyuncu daha var. O maç o kadar önemliyse diğerleri neden gitmiyor?

Sadece burada Semih’e yapılan haksızlık yok. Ahmetcan Kaplan’a yapılan da büyük haksızlık bence. Bizi en çok üzen şu; oyuncumuz bizi arıyor ağlamaklı “Hocam 3 gündür buradayım hiçbir teknik taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız” diyor. Ne kadar acı bir şey yönetici için.

Samet Aybaba ayrı ben ayrı çocuğu teskin etmeye çalıştık. 19 yaşında çocuk, haklı olarak milli takıma gitmiş, hayali ve hak ettiği bir şey. Şu anda Beşiktaş’ın banko oyuncusu. Şu anda Beşiktaş’a gelen kitlenin çoğu Semih Kılıçsoy’u izlemek için geliyor.

Anlam veremiyoruz. Konuştukça daha da batıyorlar. Bari sussunlar biz de bir şey demeyelim. Çok üzüldük. Önemli olan bizden ziyade evladımızın üzülmesi. Üstünde düşünülmemiş bir karar. Bunun açıklaması bize daha net, daha inandırıcı olmalıydı. Açıklamalar verilen karardan daha berbat."


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