Beşiktaş kendi evinde kayıp: Beşiktaş 1-1 Pendikspor

Yayınlanma: 20.08.2023 - 20:52

Güncelleme: 20.08.2023 - 23:51

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Beşiktaş, Pendikspor ile karşılaştı. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın golü 12. dakikada Omar Colley'den geldi. Pendikspor'un golünü 90+3. dakikada penaltıdan Oscar Romero kaydetti.

PENDİKSPOR PUANLA TANIŞTI

Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde ilk puanını kaybetti. Ligin yeni takımı Pendikspor ilk puanını aldı.

Beşiktaş, hafta arasında Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Daha sonra ligde Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan önemli dakikalar | Beşiktaş 1-1 Pendikspor

90' Penaltıda topun başına geçen Oscar Romero topu kaleciyle farklı köşelere yolladı.

90' GOL | Oscar Romero, penaltıdan bulduğu gol ile Pendikspor'un beraberlik sayısını kaydediyor.

84' Pendikspor'da yeni transfer Endri Çekici, Halil Akbunar'ın yerine oyuna dahil oldu.

84' Gedson Fernandes'in sağ çaprazdan verdiği pasa son anda Hasan ayak koydu, taç.

82' Oscar Romero'nun sol kanattan getirip ortaladığı topu Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

81' Beşiktaş'ta rakibine faul yapan Milot Rashica sarı kart görüyor.

72' Rashica, ceza sahası içinde Aboubakar'ı düşündü fakat top kalecide kaldı.

71' Beşiktaş'ta Ante Rebic, Amir Hadziahmetovic'in yerine oyuna dahil oldu.

65' Oscar Romero savunma arkasına derin bir pas attı. Omar Colley topu karşılıyor.

64' Sağ kanatta yerde kalan Onur Bulut faul bekliyor, hakem kale vuruşu kullanılsın dedi.

63' Serkan Asan sağ kanattan yine ortaladı, Beşiktaş savunması yine dikkatli.

62' Pendikspor'da Ibrahim Akdağ ve Emeka Eze oyundan alınırken Thuram ve Hasan Kılıç oyuna dahil oldu.

61' Rashica ve Chamberlain'e tribünlerden büyük destek var. İki oyuncuda Beşiktaş formasıyla ilk kez oyuna dahil oldu.

60' Beşiktaş'ta Rosier ve Muleka oyundan çıkan isimler olurken Rashica ve Chamberlain oyuna dahil oluyor.

56' Pendikspor'da Welinton çok uzaklardan kaleyi düşündü. Top farklı şekilde dışarıda.

55' Rakiplerinden sıyrılan Serkan Asan ceza sahası içine kadar girdi. Kademeye giren Salih, Serkan'a geçiş izni vermedi.

54' Topun dibine giren Salih savunma arkasında Muleka'yı gördü. Muleka'nın topuna Serkan Asan ayak koydu.

53' Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Ibrahim Akdağ kaleyi düşündü. Top yandan auta gitti.

50' Josip Vukovic'in sol kanatta ortaladığı topta Pendikspor'da kimse topa vuramadı.

48' Emeka Eze'nin zorladığı topta Salih Uçan faul yapıyor. Pendikspor kaleyi cepheden gören yerden frikik kazandı.

47' Orta alanda Salih Uçan'ın müdahalesiyle Serkan Asan yerde kaldı, faul.

46' Pendikspor'da Abdoulay Diaby'nin yerine Oscar Romero oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

41' En sağda topla buluşan Rosier içeri çevirdi. Kademeye giren Serkan topu taca yolladı.

40' Amir Hadziahmetovic aradan Rosier'i düşündü fakat top Nuno Sequeira'da kaldı.

33' Emeka Eze'nin orta alanda Amartey'e yaptığı harekete Kadir Sağlam faul kararı verdi.

32' Pendikspor'da Nuno Sequeira'nın sol kanattan ortası kaleci Mert'te kaldı.

23' Kalede Mert'in uzun topunda sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut ters kanatta Gedson'u gördü. Dört rakibinden birbir sıyrılan Gedson'un penaltı noktası üzerinden şutu savunmadan kornere sekti.

22' Serkan Asan'ın sağ kanattan ortasında top Amartey'den sekti. Topu önünde bulan Eze kaleyi düşündü fakat Colley'den seken top kornere gitti.

16' Masuaku'nın sol çizgiden içeriye çevirdiği topta Salih Uçan kaleyi düşündü. Nuno Sequeira araya girerek topu uzaklaştırdı.

13' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Omar Colley topu ağlara yolladı.

12' GOL | Omar Colley, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

6' Orta alanda rakiplerinden sıyrılan Eze, Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kaldı.

4' Sol çizgide yerde kalan Masuaku takımına serbest vuruş kazandırdı.

3' Onur'un merkezden getirdiği topta Pendikspor savunması araya girdi. Dönen topa Masuaku'nun şutu savunmadan kornere sekti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.