Beşiktaş'tan sol beke Fode Ballo-Toure atağı: 3 yıllık sözleşme teklif edildi!

Beşiktaş'ın Milan'ın sol beki Fode Ballo-Toure'yi kadrosuna katmak için İtalyan kulübüyle anlaştığı, futbolcuya da 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'tan sol beke Fode Ballo-Toure atağı: 3 yıllık sözleşme teklif edildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 09:12

Beşiktaş'tan transferin son gününde sürpriz bir atak geldi. Siyah beyazlıların, Milan'ın kadroda düşünmediği Senegalli sol bek Fode Ballo-Toure'yi istediği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; siyah beyazlılar, Ballo-Toure'ye 3 yıllık bir sözleşme teklif etti.

Milan'ın transfere onay verdiği belirtilirken, 27 yaşındaki futbolcunun düşünmek için birkaç saat süre istediği ve son kararını bugün vereceği belirtildi.

Haziran 2025'te Milan ile sözleşmesi bitecek olan Fode Ballo-Toure, geçen sezonu Fulham'da kiralık olarak geçirdi. 

İngiliz takımında 8 maça çıkan Senegalli futbolcu skor katkısı yapamazken 224 dakika sahada kaldı.


Etiketler: #Fode Ballo Toure #beşiktaş #milan

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