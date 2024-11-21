Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Karar verilmiştir'
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sohbet toplantısında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca ile ilgili konuştu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Anderson Talisca ve Rafa Silva ile ilgili açıklama yaptı.
Hasan Arat açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Başka kulüplerin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Bizim Rafa Silva'mız var bu bize yeter. Beşiktaş kararını vermiştir. Kendi presiplerimiz var. Beşiktaş Rafa Silva'yı almıştır. Rafa Silva o gün nereye gidiyordu? Hüseyin bey gidip aldı geldi. 10 puan geride olmasaydık böyle bir şey konuşulmayacaktı. 10 puan geride olduğumuzu ve sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Biz hiçbir şeyi inkar etmiyoruz. Nasıl daha iyi yapabiliriz onun mücadelesi içindeyiz."
Etiketler: #anderson talisca #beşiktaş #Hasan Arat
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