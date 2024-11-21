Karşılaşmaya devam edememişti: Ernest Muçi'den Beşiktaş'a kötü haber!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Ernest Muçi hakkında açıklama yaptı.
Beşiktaş, Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan Ernest Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın paylaşımı:
"Arnavutluk milli takımının Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi’nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır.
Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Etiketler: #beşiktaş #Ernest Muci #sakatlık #Arnavutluk
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