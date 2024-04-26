Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç kararı!

Yayınlanma: 26.04.2024 - 15:33

Güncelleme: 26.04.2024 - 15:33

Beşiktaş, 2022-23 sezonunda Adana Demirspor'dan 1.5 milyon euro karşılığında Transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı.

TAYYİP TALHA SANUÇ' YENİ SÖZLEŞME

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç ile 2027 yılına kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

Siyah-Beyazlılar, 2022'de transfer ettiği 24 yaşındaki stoper ile 4 yıllık mukavele yapmıştı.

Nisan 2023'te çapraz bağları kopan Tayyip Talha Sanuç 7 ay formasından uzak kalmıştı.

TAYYİP TALHA'NIN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Süper Lig'de sadece 5 maça çıkan milli stoper, 338 dakika süre aldı.