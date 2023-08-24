Beşiktaş'tan TFF'ye 9 soru!

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Pendikspor karşılaşmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 9 soru yöneltti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:17
Beşiktaş'tan TFF'ye 9 soru!
Abone Ol google-news

Beşiktaş, 1-1 biten Pendikspor karşılaşmasında Omar Colley'in sayılmayan golü sebebiyle maçın tekrar edilmesini talep etmişti.

Siyah-beyazlı kulüp, bir açıklama yayımlayarak TFF'den 9 sorunun yanıtını istedi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"MHK Başkanı'nın açıklamalarına istinaden;

SORUYORUZ!

Bunları bilmek hakkımız!

- Pendikspor maçındaki sayılmayan golümüz buz gibi gol mü değil mi?

- Yan hakemin bayrağı kaldırması hatalı mı değil mi?

- Kuralı bilmeyen hakem kaç puan aldı?

- Bu maçta VAR görüntüsü yayınlanmayacaksa hangi vahim durumda yayınlanacak? Yine başkalarını aklamak adına aleyhimize olduğunu düşündükleriniz mi?

- Teknolojiniz mi yetersiz, yetersiz değilse elemanlarınız mi yetersiz? Hepsi yeterli de birilerinin niyeti mi kötü?

- Maçı tekrarlatmazsanız adaletiniz nerede kaldı?

- Gerçekleri görmemeye daha ne kadar devam edeceksiniz?

- Kabahat VAR, özür YOK. Neden çekiniyorsunuz?

- 120 yıllık camiadan özür dilemek zor mu geliyor!" 


Player Alanı
beşiktaş Pendikspor TFF MHK

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan Pendikspor maçı için tekrar talebi

Beşiktaş'tan Pendikspor maçı için tekrar talebi
TFF'den Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yanıt

TFF'den Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yanıt
Mircea Lucescu: 'Beşiktaş'tan korkmuyoruz'

Mircea Lucescu: 'Beşiktaş'tan korkmuyoruz'

En Çok Okunan Haberler