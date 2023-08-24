Beşiktaş'tan TFF'ye 9 soru!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:17

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:21

Beşiktaş, 1-1 biten Pendikspor karşılaşmasında Omar Colley'in sayılmayan golü sebebiyle maçın tekrar edilmesini talep etmişti.

Siyah-beyazlı kulüp, bir açıklama yayımlayarak TFF'den 9 sorunun yanıtını istedi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"MHK Başkanı'nın açıklamalarına istinaden;

SORUYORUZ!

Bunları bilmek hakkımız!

- Pendikspor maçındaki sayılmayan golümüz buz gibi gol mü değil mi?

- Yan hakemin bayrağı kaldırması hatalı mı değil mi?

- Kuralı bilmeyen hakem kaç puan aldı?

- Bu maçta VAR görüntüsü yayınlanmayacaksa hangi vahim durumda yayınlanacak? Yine başkalarını aklamak adına aleyhimize olduğunu düşündükleriniz mi?

- Teknolojiniz mi yetersiz, yetersiz değilse elemanlarınız mi yetersiz? Hepsi yeterli de birilerinin niyeti mi kötü?

- Maçı tekrarlatmazsanız adaletiniz nerede kaldı?

- Gerçekleri görmemeye daha ne kadar devam edeceksiniz?

- Kabahat VAR, özür YOK. Neden çekiniyorsunuz?

- 120 yıllık camiadan özür dilemek zor mu geliyor!"