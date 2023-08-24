Beşiktaş'tan TFF'ye 9 soru!
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Pendikspor karşılaşmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 9 soru yöneltti.
Beşiktaş, 1-1 biten Pendikspor karşılaşmasında Omar Colley'in sayılmayan golü sebebiyle maçın tekrar edilmesini talep etmişti.
Siyah-beyazlı kulüp, bir açıklama yayımlayarak TFF'den 9 sorunun yanıtını istedi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"MHK Başkanı'nın açıklamalarına istinaden;
SORUYORUZ!
Bunları bilmek hakkımız!
- Pendikspor maçındaki sayılmayan golümüz buz gibi gol mü değil mi?
- Yan hakemin bayrağı kaldırması hatalı mı değil mi?
- Kuralı bilmeyen hakem kaç puan aldı?
- Bu maçta VAR görüntüsü yayınlanmayacaksa hangi vahim durumda yayınlanacak? Yine başkalarını aklamak adına aleyhimize olduğunu düşündükleriniz mi?
- Teknolojiniz mi yetersiz, yetersiz değilse elemanlarınız mi yetersiz? Hepsi yeterli de birilerinin niyeti mi kötü?
- Maçı tekrarlatmazsanız adaletiniz nerede kaldı?
- Gerçekleri görmemeye daha ne kadar devam edeceksiniz?
- Kabahat VAR, özür YOK. Neden çekiniyorsunuz?
- 120 yıllık camiadan özür dilemek zor mu geliyor!"
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