Beşiktaş'tan Trabzonspor'a hakem cevabı!

Trabzonspor, Beşiktaş maçı sonrası hakem kararlarına tepki olarak paylaşımlarda bulunmuştu. Siyah beyazlı kulüp, bu tepkilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 23:27
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a hakem cevabı!
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Beşiktaş, Trabzonspor'un hakem tepkileriyle ilgili bordo mavili takıma göndermeli bir cevap verdi.

Trabzonspor, maç sonu görsellerinde Svensson-Enis Bardhi'nin görüntülerini paylaşmış ve hakem kararlarına tepki göstermişti.

Beşiktaş da Semih Kılıçsoy ile Mendy görsellerini paylaşarak, "Doğru maç sonu görselleri" ifadelerini kullandı.

 


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