Beşiktaş'tan Trabzonspor'a hakem cevabı!
Trabzonspor, Beşiktaş maçı sonrası hakem kararlarına tepki olarak paylaşımlarda bulunmuştu. Siyah beyazlı kulüp, bu tepkilere sosyal medya hesabından cevap verdi.
Beşiktaş, Trabzonspor'un hakem tepkileriyle ilgili bordo mavili takıma göndermeli bir cevap verdi.
Trabzonspor, maç sonu görsellerinde Svensson-Enis Bardhi'nin görüntülerini paylaşmış ve hakem kararlarına tepki göstermişti.
Beşiktaş da Semih Kılıçsoy ile Mendy görsellerini paylaşarak, "Doğru maç sonu görselleri" ifadelerini kullandı.
Doğru maç sonu görselleri. ???? https://t.co/HHz5o8LXKK pic.twitter.com/JGpY4r6FwQ— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 4, 2024
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