Son Dakika: Beşiktaş yeni transferini duyurdu!

Son dakika haberi... Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall ile görüşemelere başlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 21:18
Son Dakika: Beşiktaş yeni transferini duyurdu!
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall ile görüşemelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Joe Worrall, takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçı Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in locasında izledi" denildi.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin Euro maaş verecek.

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.


Joe Worrall haberleri beşiktaş haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Trabzonspor maçını izledi: Joe Worrall, Beşiktaş için İstanbul'da!

Trabzonspor maçını izledi: Joe Worrall, Beşiktaş için İstanbul'da!
3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı: Beşiktaş, dev maçta Semih Kılıçsoy ile güldü!

3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı: Beşiktaş, dev maçta Semih Kılıçsoy ile güldü!
Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon