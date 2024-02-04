Trabzonspor maçını izledi: Joe Worrall, Beşiktaş için İstanbul'da!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladığı iddia edildi. 27 yaşındaki futbolcu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi ve siyah beyazlı ekibin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmayı izledi.
Beşiktaş, Jonas Svensson'un ardından savunmasına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin Euro maaş verecek.
Beşiktaş ile Nottingham Forest arasında yapılan kiralık anlaşmada zorunlu satın alma maddesi yer almıyor. Beşiktaş, Worrall için kararını sezon sonunda verecek.
İSTANBUL'A GELDİ!
İngiliz oyuncu, İngiltere'den akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Worrall, havalimanının ardında direkt stada gelerek maçı izlerken karşılaşmanın devre arasında Başkan Hasan Arat'la bir araya gelerek sohbet etti.
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