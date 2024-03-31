Beşiktaş basketbolda tarihi hafta: 12 yıl sonra bir ilk

Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:40

Güncelleme: 31.03.2024 - 13:40

Futbolda Süper Lig'deki şampiyonluk hedefinden çok erken koparken üçüncülük yarışı veren, Türkiye Kupası'nda ise finali zorlayan Beşiktaş'ın yüzünü basketbol güldürmeye devam ediyor.

Parkede, yıllar sonra yapılan doğru yatırımın meyveleri toplanıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko gibi yaklaşık 3 kat bütçeli devlerin ardından üçüncü sırada bulunan Beşiktaş Emlakjet (19-5), Avrupa'da da kupa peşinde.

12 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

Siyah-beyazlılar, kıtanın 2 numaralı kulüp turnuvası EuroCup'ta JL Bourg ile oynadığı yarı final serisini 1-1'e getirip final iddiasını sürdürdü.

Kartal, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da kazanırsa, tarihinin ikinci Avrupa finaline adına yazdıracak. Beşiktaş, 2012'de Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ilk ve tek uluslararası başarısını FIBA EuroChallenge'da şampiyon olarak elde etmişti.

KADIN BASKETBOLDA FİNALDE

ING Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu Fenerbahçe Alagöz Holding'in ardından ikinci sırada bitiren Beşiktaş BOA (20-8), playoff yarı finalinde ÇBK Mersin'e 2-0'la elendi ve defteri kapattı.

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise final oynayacak.

Erkekler Fransa'da final için ter dökerken, tarihinin en büyük başarısına şimdiden imza atan kadınlar da aynı saatte finalin ilk ayağında İngiliz ekibi London Lions'ı Akatlar Spor Kompleksi'nde ağırlayacak.