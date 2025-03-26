Beşiktaş'tan Yasin Kol tepkisi: "Yabancı dil bilmeyeni gönderdiniz!"
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisine atanan Yasin Kol ile ilgili paylaşım yaptı.
Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol için tepki paylaşımı geldi.
Yapılan paylaşımda; "Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz!" yazıldı.
İşte o paylaşım;
Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz! @TFF_Org pic.twitter.com/PByl6nHcxj— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 26, 2025
Etiketler: #beşiktaş #TFF #galatasaray #Yasin Kol
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