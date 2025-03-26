Beşiktaş'tan Yasin Kol tepkisi: "Yabancı dil bilmeyeni gönderdiniz!"

Yayınlanma: 26.03.2025 - 19:09

Güncelleme: 26.03.2025 - 19:09

Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol için tepki paylaşımı geldi.

Yapılan paylaşımda; "Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz!" yazıldı.

İşte o paylaşım;



