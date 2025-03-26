Beşiktaş'tan Yasin Kol tepkisi: "Yabancı dil bilmeyeni gönderdiniz!"

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisine atanan Yasin Kol ile ilgili paylaşım yaptı.

Beşiktaş'tan Yasin Kol tepkisi:
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 19:09

Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol için tepki paylaşımı geldi.

Yapılan paylaşımda; "Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz!" yazıldı.

İşte o paylaşım;



Etiketler: #beşiktaş #TFF #galatasaray #Yasin Kol
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler