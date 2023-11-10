Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir, Papara Park'ta!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 20:56

Güncelleme: 10.11.2023 - 20:56

Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat, Trabzon'a gelerek futbolcular ile birlikte seremonide yer aldı.

Yusuf, Trabzon'a gelerek ilk kez stadyumdan maç izlediği için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Minik taraftar, maç öncesi kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile de bir araya geldi.

Hatay'da depremde çöken, 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Kent Konutları'nın müteahhidi Mehmet Özat (72), sitede aralarında annesi Zerrin Kenger ile anneannesi, kuzenlerinin de bulunduğu 9 yakınını kaybeden depremzede Sinem Boyacı'nın (36) dikkati sayesinde yakalandı.