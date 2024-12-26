BİDEV 4 yaşına girdi; amaç basketbola devamlı destek
Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlamak ve Türk basketbolundaki sosyal yardımlaşmayı güçlendirmek amacıyla 26 Aralık 2020’de kurulan BİDEV, dördüncü yılını geride bıraktı.
Beşiktaş’ın eski oyun kurucusu ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Av. Ahmet Kurt’un da kurucuları arasında yer aldığı ve basketbol dünyasının tüm paydaşlarını aynı çatı altında toplayan BİDEV 4 yıldır basketbola hizmet veriyor. Başkanlığını TMOK yöneticisi Hasan Arat, mütevelli heyet başkanlığını da Ahmet Kurt’un yaptığı vakıfta Coşkun Teziç Genel Sekreterliği üstlenmiş durumda. Aydın Örs, Erman Kunter, Efe Aydan, Füsun Çağan, Derya Özyer, Murat Yosmaoğlu, Cihat Levent, İhsan Bayülken, Arif Aytekin, Erol Tabanca gibi isimler de BİDEV çatısı altında yer alıyor.
Vakıf şu açıklamayı yaptı:
"Bu dört yıllık yolculuğumuzda yanımızda olan vakıf üyelerimize, sponsorlarımıza, bağışçılarımıza, proje paydaşlarımıza ve tüm basketbolseverlere gönülden teşekkür ederiz."
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