Son dakika... Bilecik'te orman yangını: Müdahale devam ediyor
Son dakika haberi... Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.
Kırsal Yukarıçaylı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye havadan müdahale sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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