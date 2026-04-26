Bin 133 kilometrelik Türkiye Bisiklet Turu bugün İzmir Çeşme’den başlıyor: TUR’da pedallar dönüyor

Gazetemiz Cumhuriyet’in 1963’te daha adı “Marmara Turu”yken medya sponsoru olduğu ve büyük katkı sunduğu, 1966’dan itibaren Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Turu’nda (TUR) pedallar bugün 61. kez dönecek. 23 takım ve 27 ülkeden 161 sporcunun 8 etapta toplam bin 133 km. pedal basacağı büyük mücadele bugün İzmir’in Çeşme ilçesinde saat 12.30’daki startla başlayacak, 3 Mayıs Pazar günü başkent Ankara’da sona erecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek bisiklet yarışında 3 Dünya Turu, 14 profesyonel ve 6 kıta takımı pelotonda mücadele verecek. İstanbul Team, Konya Bşb., Muğla Bşb. ile Spor Toto da takımlarıyla ülkemizi temsil edecek.

DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİK

TUR 2026 rotası; 9 sprint noktası, 8 Türkiye güzellikleri primi ve 9 tırmanış kapısı, 15 bin metreyi aşan tırmanışla sprinterlerden tırmanışçılara kadar tüm bisikletçi profillerine açık. Yarış boyunca; 5 il, 20’nin üzerinde ilçe, 60’tan fazla yerleşim geçilerek Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliği dünya sahnesine taşınacak. GÜN

GÜN ETAPLAR

Denizden Toroslar’ın zirvesine çıkacak TUR’da etaplar şöyle: 1. Etap 26 Nisan: Çeşme-Selçuk 148.7 km., 2. Etap 27 Nisan: AydınMarmaris 152.8 km., 3. Etap 28 Nisan: MarmarisKıran 132.7 km, 4. Etap 29 Nisan: Marmaris-Fethiye 130.4 km., 5. Etap 30 Nisan: Patara-Kemer 180.7 km. 6. Etap 1 Mayıs: Antalya-Feslikan 127.9 km. 7. Etap 2 Mayıs: Antalya-Antalya 152.8 km. 8. Etap 3 Mayıs: Ankara-Ankara 105.2 km