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Bir madde üzerinde görüşmeler sürüyor... Victor Osimhen transferinde yeni gelişme!

Bir madde üzerinde görüşmeler sürüyor... Victor Osimhen transferinde yeni gelişme!

17.07.2025 20:02:00
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Cumhuriyet Spor
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Bir madde üzerinde görüşmeler sürüyor... Victor Osimhen transferinde yeni gelişme!

Galatasaray ile Napoli arasında süren Victor Osimhen transferinde yeni bir gelişme yaşandı. 2 maddede anlaşan tarafların, sonraki satıştan pay maddesinde görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Galatasaray ile Napoli arasında süren Victor Osimhen transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

 

Galatasaray ile Napoli arasında Victor Osimhen için görüşmeler sürüyor. Taraflar bugünkü son görüşmelerin ardından daha da yakınlaştı.

 

Matteo Moretto'nun haberine göre; Galatasaray, 2026 yılına kadar 17.5 milyon Euro'luk iki taksit halinde ödeme yapmayı kabul etti

 

Galatasaray ayıca, Osimhen'in iki yıl içinde İtalya'ya dönmesi halinde 75 milyon Euro ceza maddesini de onayladı.

 

SATIŞTAN PAY ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

 

 

Şu anda gelecekteki satıştan alınacak pay üzerinde görüşmeler sürüyor.

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