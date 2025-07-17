Bir madde üzerinde görüşmeler sürüyor... Victor Osimhen transferinde yeni gelişme!

Galatasaray ile Napoli arasında süren Victor Osimhen transferinde yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray ile Napoli arasında Victor Osimhen için görüşmeler sürüyor. Taraflar bugünkü son görüşmelerin ardından daha da yakınlaştı.
Matteo Moretto'nun haberine göre; Galatasaray, 2026 yılına kadar 17.5 milyon Euro'luk iki taksit halinde ödeme yapmayı kabul etti
Galatasaray ayıca, Osimhen'in iki yıl içinde İtalya'ya dönmesi halinde 75 milyon Euro ceza maddesini de onayladı.
SATIŞTAN PAY ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Şu anda gelecekteki satıştan alınacak pay üzerinde görüşmeler sürüyor.