Bir madde üzerinde görüşmeler sürüyor... Victor Osimhen transferinde yeni gelişme!

Galatasaray ile Napoli arasında süren Victor Osimhen transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray ile Napoli arasında Victor Osimhen için görüşmeler sürüyor. Taraflar bugünkü son görüşmelerin ardından daha da yakınlaştı.

Matteo Moretto'nun haberine göre; Galatasaray, 2026 yılına kadar 17.5 milyon Euro'luk iki taksit halinde ödeme yapmayı kabul etti

Galatasaray ayıca, Osimhen'in iki yıl içinde İtalya'ya dönmesi halinde 75 milyon Euro ceza maddesini de onayladı.

SATI Ş TAN PAY Ü ZER İ NDE G Ö R Ü Ş MELER S Ü R Ü YOR

Şu anda gelecekteki satıştan alınacak pay üzerinde görüşmeler sürüyor.