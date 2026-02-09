Bir taraftarı mağdur ettiği iddia edilmişti... Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eler, istifa etti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eler, hakkında çıkan iddialar sonrası istifa kararı aldığını bildirdi. Eler, "Üyesi olduğum Galatasaray Spor Kulübü’nün en ufak bir şekilde bu spekülasyonlarla anılmaması için, süreç tamamlanıncaya kadar, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu’ndaki görevimden affımı istediğimi bilgilerinize sunarım" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eler'in, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City deplasmanı öncesi bir taraftarı mağdur ettiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Eler, süreç tamamlanıncaya kadar görevinden affını istedi.

Eler yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Son günlerde sosyal medyaya ilgili şahıs tarafından verilen bilgi ile bazı hesaplar tarafından gerçeğe aykırı, mesnetsiz ve itibarımı hedef alan paylaşımlar yapılmaktadır.

Bahse konu yurt dışı organizasyonuna ilişkin tutar , taraflar arasındaki mutabakat doğrultusunda ilgili kişinin yardımcısı Barış Bey’e nakden ve eksiksiz teslim edilmiştir.

Sosyal medyada yine ifade edilen benim parayı kendime aldığım gibi bir durum söz konusu değildir, Tutar üç kişi adına ilgili

şahıs tarafından Tur şirketine yatırılmış olup, şahsıma düşen kısmını da nakit elden teslim edilmiştir.

Mesnetsiz şekilde Galatasaray’a yardım ve bağış gibi adlandırılması söz konusu değildir zaten , Tur şirketinin hesabına yatırıldığı da açıktır.

Bu şahısla bir yakınlığımızın özü; özel okulundan bazı öğretmenler oğluma özel ders vermesiyle ve Galatasaray ile ilgili organize ettiğim birçok yemekte kendisinin misafir olarak katılması ile ilişkilidir.

Orada bulunduğumuz süreçte hoteldeki odada bir cam kırılması ve benim yaralanmam ile sonuçlanan bir gerginlikten kaynaklı olduğunu tahmin ettiğim şekilde, müsabakanın üzerinden yaklaşık 15 gün geçtikten sonra, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan açıklamalar, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan iftiralardan ibarettir.

Bu kapsamda; başta bu iftiraları ortaya atan kişi olmak üzere benzer yönde gerçeği çarpıtan tüm kişi ve hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Üyesi olduğum Galatasaray Spor Kulübü’nün en ufak bir şekilde bu spekülasyonlarla anılmaması için, süreç tamamlanıncaya kadar, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu’ndaki görevimden affımı istediğimi bilgilerinize sunarım."

NE OLMUŞTU?

Bir Galatasaray taraftarının, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City deplasmanı öncesi Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eler tarafından mağdur edildiği öne sürülmüştü.

Eler'in Manchester City deplasmanına gitmek isteyen taraftardan VIP hizmet adıyla bağış yapmasını istediği ancak bu bedelle kendisi ve oğlunu VIP hizmetlerle İngiltere'ye götürdüğü iddia edilmişti.

